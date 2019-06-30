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Trafik ışıklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de kavşağa hızlı girerek trafik ışıklarına ve MOBESE direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi- Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün emniyet kemerinin arkadan bağladığı görüldü

30 Haziran 2019 Pazar 07:25
Trafik ışıklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı, araçtaki 2 kişi öldü.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, Balçova'dan Konak istikametine giden 35 KEY 27 plakalı otomobil Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Levent Marina kavşağında trafik ışıklarına ve MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan Bilal Uğurtekin ve Ahmet Karasakal yola savruldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri yaptığı incelemede Uğurtekin ve Karasakal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uğurtekin ve Karasakal'ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü.


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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 07:25
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