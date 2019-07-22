0553 313 94 23

Trafik ışığı direkleri faciayı önledi: 2 yaralı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile ticari araç çarpışıp farklı yönlere savruldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:43
Trafik ışığı direkleri faciayı önledi: 2 yaralı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile ticari araç çarpışıp farklı yönlere savruldu. Trafik ışığının direklerine çarparak durabilen araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Araçların çarpıştıktan sonra ters şeritlere girmesini ise çarptıkları direkler önledi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli - İzmir karayolundaki Hacıeyüplü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A., yönetimindeki 20 ARC 45 plakalı kapalı kazsa ticari araç, Ali V.’nin kullandığı 48 H 4343 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle farklı yönlere savrulan araçlar trafik ışıklarının direklerine çarparak durabildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Ali V., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ali V., sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan kapalı kasa ticari araç sürücüsü Mustafa A. ise tedavi için hastaneye götürüldü.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    1. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    2. Emek mahallesinde ’Akşamlar Birlikte..
    3. Eşcinsel sapkınlık destekçileri iyice..
    4. Selden zarar gören ailelere para..
    5. Kurban pazarı 27 Temmuz’da açılıyor
    6. Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerini..
    7. 2 bin 500 rakımdaki buzul gölünde..
    8. Trafik ışığı direkleri faciayı önledi:..
    9. Libya savaş uçağı Tunus’a zorunlu iniş..
    10. Binali Yıldırım, İzmir’de
    11. Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
    12. Fırıncı esnafının yaz mevsimi ile..
    13. İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü
    14. Türkiye Emekliler Derneği’nden Kazım..
    15. İstanbul Valiliğinden yabancı..
    16. İl Spor Merkezlerinde antrenmanlar..
    17. Amed Sportif Faaliyetler’de yeni sezon..
    18. Türkiye Yazarlar Birliği Malazgirt’te..
    19. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"
    20. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici..
    21. MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi..
    22. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
    23. Uzmanından ’Yazılım güncellemesi..
    24. Gençlik Parkı’nda renk cümbüşü..
    25. GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    26. Almanya’da DİTİB camisine e-mail’le..
    27. Vali Tavlı’ya ziyaretler devam ediyor
    28. İsrail'in sınır dışı etmeye çalıştığı..
    29. Burhaniye’de ikinci hac kafilesi..
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..