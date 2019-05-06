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Trafik Haftası’na özel sosyal medya Gif’leri

İçişleri Bakanlığı, Trafik Haftası kapsamında trafik güvenliğine dikkat çekmek için özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal medya platformu Instagram’a özel Gif’ler hazırladı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:26
Trafik Haftası’na özel sosyal medya Gif’leri

İçişleri Bakanlığı, Trafik Haftası kapsamında trafik güvenliğine dikkat çekmek için özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal medya platformu Instagram’a özel Gif’ler hazırladı.


İçişleri Bakanlığı, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle, karayollarında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını asgari düzeye indirilmesini sağlamak ve kamuoyunda trafik güvenliği farkındalığı oluşturmak için yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu yıl ki etkinliklerde, Yaya Öncelikli Trafik yılı olması nedeniyle “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla, trafikte yaya önceliğine vurgu yapılıyor.



Sosyal medya etkin kullanılıyor


Bakanlık, özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olarak kullandığı Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya kanallarını etkin kullanıyor. Bu kapsamda, Trafik Haftası için hazırlanan özel videolar, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” spotları, emniyet kemerinin kullanımının önemi gibi bilgileri resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.



Trafik güvenliğine "Farkındalık Sosyal Medya Gif’leri" ile dikkat çekilecek


Bakanlık bu haftaya özel son dönemde sosyal medya kullanıcılarının “hikaye”, “durum” paylaşırken sıklıkla kullandığı hava durumu, lokasyon, ifade gibi Gif’lerden yaralanarak “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük”, “Hedef Yolda Sıfır Can Kaybı” ve bu haftanın önemini anlatan Gif’leri Instagrama yükledi. Ayrıca bu Gif’lere Whatsapp kullanıcıları da “durumlar” kısmından ulaşabilecek.



Gif’ler ilk defa bir devlet kurumu tarafından kullanıldı


Daha önce birçok marka, çalışmalarına dikkat çekmek için bu Gif’lerden yararlanırken, ilk defa bir devlet kurumu çalışmalarında Gif’leri kullanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:26
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