Trafik Haftası kutlamaları devam ediyor

Mayıs ayının ilk haftası kutlanan ‘Trafik Haftası’ dolayısıyla, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler Ordu’da da başladı.

2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle etkinlikler, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla gerçekleşmeye başladı. Bu kapsamda, Altınordu ilçesi Yalı Camii karşısındaki alanda jandarma, emniyet trafik ekipleri, 112 ekipleri tarafından stant açıldı. Öğrencilerin ziyaret ettiği stantta, çocuklara erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, Karayolu Trafik Güvenliği Haftasını kutlamaya başladıklarını aktardı. Bu yıl ki ana temanın ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ olarak belirlendiğini ifade eden Garip, “Türkiye’de 2018 yılında meydana gelen tüm kazaların yüzde 17’si, ölüm olaylarının da yüzde 22.3’ü yayaya çarpma şekkinde meydana geldi. Bununla ilgili olarak bakanlığımız tarafından 2018 yılı içerisinde bir değişiklik yapılarak sürücülere, ışıklı kavşak olmayan, görevlinin bulunmadığı, trafik işaret ve levhaları ile belirlenmiş olan kavşak giriş çıkışları, yaya geçitleri ve okul geçitlerinde durarak, ilk geçiş hakkını verme mecburiyeti getirildi” dedi.

Hedef yayaların karıştığı trafik kazalarını düşürmek

Etkinlik sayesinde yayların ve sürücülerin bilinçlendirilerek, yayaların karıştığı trafik kazaları sayısının en aza indirilmeye çalışıldığını belirten Garip, “Trafikte korunmasız, karayolu kullanıcıları olarak belirlediğimiz, yayalarımız ile ilgili olarak düzenlenen trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde, çeşitli etkinliklerle başlattık ve standımızı açtık. Burada yayalarımızı ve sürücülerimizi bilinçlendirip, yaya güvenliğine katkı sağlamak, meydana gelen kazaları en az seviyeye indirmek, başaracağımıza inanıyorum. 2019 yılı için Ordu’da yüzde 20 olan yayaların karışmış odluğu yaralamalı ve ölümlü kazaları düşürme hedefini koyduk. Bunda da başarılı olacağız” şeklinde konuştu.

Yayalarda cep telefonu kullanımı ve dikkatsizlik

Garip ayrıca, yayaların her ne koşulda olursa olsun yola odaklanması gerektiğini, özellikle cep telefonu ile oynamadan ve kulaklıkla müzik dinlemeden, gerekli kontrollü yaptıktan sonra karşıya geçilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, trafik ekiplerine ait motosiklet, trafik aracı ve radar sisteminin bulunduğu araçları yakından inceleme fırsatı da buldu. Öğrencilere etkinlik kapsamında çeşitli hediyeler de dağıtıldı.