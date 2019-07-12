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Trafik ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:03
Trafik ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.


Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri adına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren kentteki araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde denetimler gerçekleştirdi. Özellikle emniyet kemeri üzerinde hassasiyetle duran ekipler, araç evrakları ve sürücü belgelerini kontrol etti.


Ayrıca ekipler, araç sürücülerine emniyet kemerinin öneminden bahsederek yolculuk esnasında direksiyon başında telefon kullanmamaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik kurallarına da uymaları konusunda uyarı ve bilgilendirmede bulundu. Sürücüler de trafik polislerine teşekkür ederek, yapılan denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:03
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