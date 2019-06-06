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Trafik ekipleri kazaların önüne geçmek için denetimlerini arttırdı

Samsun’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayramın son gününde de kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:46
Trafik ekipleri kazaların önüne geçmek için denetimlerini arttırdı

Samsun’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayramın son gününde de kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Ankara karayolu, Samsun Ordu karayolu ve Samsun Sinop karayolu üzerinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hız sınırını aşan araç sürücülerine ceza uygularken, uzun yoldan gelen sürücülerinde kısa bir sürede olsa araçlarından inip dinlenmelerini sağladı. Trafik polisleri sürücülere de "bizim için değerlisiniz" diye trafik kullarına uyup daha dikkatli gitmeleri konusunda da uyardı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:46
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