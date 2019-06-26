Trafik denetiminde 36 sürücüye 12 bin 22 TL ceza Karabük’te Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ kapsamında yaya geçitlerinde gerçekleştirilen denetimde 36 sürücüye 12 bin 22 TL ceza kesildi.

Karabük’te Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ kapsamında yaya geçitlerinde gerçekleştirilen denetimde 36 sürücüye 12 bin 22 TL ceza kesildi.

Kentin farklı kurulan uygulama noktalarında trafik ekipleri tarafından yaya önceliği denetimi yapıldı. Yaya geçitlerine yakın bölgede bekleyen sivil polis memuru tarafından yaya önceliğine uymayan sürücüler uygulama noktasında bekleyen polisler tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı.173 aracın kontrol edildiği denetimde 8 adet muayenesiz araca, 2 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 12 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan, 4 sürücüye yayaya yol vermemekten, 10 sürücüye de kanunun diğer maddelerinden olmak üzere 36 sürücüye toplam 12 bin 22 TL ceza kesildi.

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