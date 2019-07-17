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Trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planı doğrultusunda İçişleri Bakanlığının Koordinesinde 81 il ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak başlayan Trafik Değerlendirme Toplantısı Adıyaman’da da yapıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:53
Trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planı doğrultusunda İçişleri Bakanlığının Koordinesinde 81 il ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak başlayan Trafik Değerlendirme Toplantısı Adıyaman’da da yapıldı.


Vali Aykut Pekmez Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Şoförler Odası Başkanı Ahmet Taş ile emniyet ve jandarma trafik timi personeli katıldı.


Gerçekleşen toplantıda, il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı trafik timleri tarafından Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi doğrultusunda Adıyaman’daki trafik güvenliğinin sağlanmasına dönük yaptıkları çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirildi.


Toplantı da ayrıca, araç sayısının artmasına rağmen karayollarında alınan trafik tedbirleri sayesinde yılın ilk altı ayında ölümlü trafik kazalarındaki azalış, trafik kazalarına bağlı can kayıplarında olumlu düşüşle sonuçlanan tedbirlerin iyileştirilmesi ve önümüzdeki dönemde trafikte alınacak ilave yeni tedbirler planlandı.


Toplantıda, yaya öncelikli trafik uygulaması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, makas, drift, motosiklet sürücülerinde kask kullanımı konusunda gelinen son nokta ile trafik konusunda vatandaşları bilinçlendirme ve bilgilendirme için hayata geçirilen yaşam tünelleri konuları görüşüldü.


Toplantı sonunda bir konuşma yapan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, “Bu belgeyle, trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kaza nedeniyle yaşanmakta olan manevi kayıplar yanında sosyo-ekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu uygulama planı kapsamında, alınan tedbirler neticesinde ilimiz genelinde 2019 yılının ilk 6 ayında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında ciddi bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Toplumun tüm kesimlerine ve özellikle de gençlerimize trafik bilincini aşılamak lazım” diye konuştu.


Vali Aykut Pekmez başkanlığındaki toplantı, şehir içi trafiğinin rahatlatılması için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarla ilgili kurum müdürlerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:53
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