Trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

2019 Yılı ilk 6 aylık Trafik değerlendirme toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda; 2019 Yılı ilk 6 aylık Trafik Değerlendirme toplantısı yapılarak, trafik çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda; “Trafik Kazalarını Önleme Planı, Bu Yolda Hep Birlikteyiz, Trafik Kural İhlal Tespit Tutanağı Düzenlenmesi, Önce Yaya Uygulaması, Mevcut Tedbirlerin Değerlendirilmesi ve Alınması ve Takip Edilmesi Gereken İlave Tedbirler” konuları görüşülerek, konularla ilgili sunumlar yapıldı ve istişarelerde bulunuldu.

Nevşehir Valisi İlhami aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve trafikle ilgili tüm paydaşlar katıldı.