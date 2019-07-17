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Trafik Değerlendirme Toplantısı Vali Çakacak’ın başbakanlığında yapıldı

Eskişehir genelinin ilk 6 ayını kapsayan Trafik Değerlendirme Toplantısı Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında yapıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:14
Trafik Değerlendirme Toplantısı Vali Çakacak’ın başbakanlığında yapıldı

Eskişehir genelinin ilk 6 ayını kapsayan Trafik Değerlendirme Toplantısı Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında yapıldı.


Düzenlenen toplantıda trafikte kurallara uymanın bir insanlık görevi olduğunu dile getiren Vali Çakacak, İçişleri Bakanlığınca trafikte farkındalığı ve algılanma duygusunu artırmaya yönelik yapılan kampanyaların vatandaşlar üzerindeki etkisinden bahsetti. Vali Çakacak, "İçişleri Bakanlığımızca, trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının yüzde 50 oranında azalmasına yönelik Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde trafik kazalarının en aza indirilmesi için, kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı geliştirilerek Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı hayata geçirilmiştir" dedi.


Vali Çakacak, bu kapsamda Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesinde yapılan bir düzenlemeyle, araç sürücülerinin bir görevli veya trafik işareti bulunmayan yerlerde, kavşak giriş çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve buradan geçmek üzere olan yaya varsa onlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduğunu belirtti. Vali Çakacak, "Bu kurala aykırı davranış içerisinde bulunan sürücülere 488 TL para cezası uygulanmaktadır" diye konuştu.


Trafik güvenliğinin sağlanmasında motivasyonu arttırmaya yönelik üstün gayreti görülen trafik personelinin tespit edilerek ödüllendirileceğini açıklayan Vali Çakacak, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planlarının, trafik düzenleme ve denetleme ile bilgilendirme faaliyetlerinin hassasiyetle yürütülmesini, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.


Gündem konuları hakkında görüşlerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.


Diğer yandan Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar, İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürü Vekili Zafer Aydın ve İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Kadir katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:14
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