"Trafik cezalarından gelen paralar fakirlere dağıtılıyor"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." dedi.

Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Soylu, Türkiye'nin özellikle son 5 yıldır çok ciddi ve büyük sınavlardan geçtiğini belirterek, bu yaşananların alelade bir ülkenin altından kalkabileceği, kaldırabileceği işler olmadığını söyledi.

Soylu, Türkiye'nin kendisine karşı kurulmak istenen bütün tezgahları milletin iradesi, kararı ve ferasetiyle bozduğunu vurgulayarak istikrardan asla taviz vermediklerini ifade etti.

- "PKK ile mücadelede sona yaklaştık"

Türkiye'nin, üzerindeki göç yüküne, terör baskısına, küresel siyasi hesaplara rağmen gelişmesini ve kalkınmasını sürdürdüğünü kaydeden Soylu, "Özellikle PKK ile mücadelede neredeyse Allah'ın izniyle sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık. DHKP-C'yi ise kırsaldan tamamen sildik. Yazın olduğu gibi kışın da operasyon halindeyiz. Yerli üretim İHA'larımız yukarıdan buluyor, biz aşağıdan topluyoruz. Evlatlarımız bunlara nefes aldırmıyor. Öte yandan bunların beslendiği kaynakları kestik. Ele geçirdikleri belediyeleri tekrar milletin hizmetine verdik." diye konuştu.

Tunceli'ye dün ve Ağrı'ya birkaç hafta önce yaptığı ziyaretlere değinen Soylu, bu illerde yapılanları ve yaşanan değişimleri anlattı.

Bakan Soylu, "FETÖ'nün neredeyse bütün yapılarını ve sistemlerini çökerttik. Artık sadece saklanmaya ve fırsat bulurlarsa kaçmaya çalışıyorlar." dedi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede de ciddi bir mesai harcandığını ifade eden Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kapasitesinin dörtte üçünün bu meseleye ayrıldığını bildirdi.

Tüm birimlerin tek çatı altında koordinasyonlu ortak operasyonlar yaptığını dile getiren Soylu, "Bununla birlikte göçü de vicdanlara uygun şekilde yönetiyoruz. Yaklaşık 300 bin Suriyeli, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarının sağladığı huzur neticesinde ülkelerine geri döndü." ifadesini kullandı.

- "Baronlarından torbacısına hepsinin peşindeyiz"

Soylu, uyuşturucuyla mücadelede de büyük bir teyakkuz halinde olduklarına işaret ederek, "Baronlarından torbacısına kadar hepsinin peşindeyiz. Bu yıl yaklaşık 140 bin uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdik. Geçen yıl bu sayı 118 bin, önceki yıl 86 bindi. Uyuşturucu işinde gözaltılarımız geçen yıla göre yüzde 25 arttı. 2016, 2017, 2018'de uyuşturucuyla ilgili bütün birimlerimizle büyük bir mücadele ortaya koyduk. 2019'da ise uyuşturucuyla mücadelede çok keskin bir yol ortaya koyacağız." diye konuştu.

Uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı ölümlerin geçen yıl 920 olduğunu anımsatan Soylu, yürütülen mücadele sayesinde bu yıl bu sayının 380'e gerilediğini kaydetti.

Soylu, polislere okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırma yönünde verdiği talimatı hatırlatarak bu sözünü eleştirenlere yönelik "Ne yapmalıydım, ne söylemeliydim yani? Misafir mi etselerdi?" ifadelerini kullandı.

- Hırsızlık olaylarında yüzde 20 azalma

Polis ve bekçi alımlarıyla birlikte asayiş konusunda çok ciddi sonuçlar elde edildiğine dikkati çeken Soylu, "Tüm hırsızlık olayları geçen yıl 427 bindi, bütün güvenlik kuvvetlerimizin, polislerimizin, jandarmamızın mücadelesiyle bu yıl bu sayı 341 bine düştü. Yüzde 20 azalış yaşandı. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Ama daha fazla azalışı hep beraber sağlayacağız. Evden hırsızlık ise geçen yıla kıyasla ilk 11 ayda yüzde 28 azaldı. Trafikte aldığımız önlemler ve ortaya koyduğumuz farkındalık sayesinde, araç sayısı artmasına rağmen geçen yıldan bu yıla 11 aylık dönemde, 100 bin araç başına düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 7,5, can kaybı yüzde 5,7 azaldı." diye konuştu.

Denetlemelerin artırılmasıyla ilgili şikayetler geldiğine değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de sadece kasım ayında yaptığımız denetlemelerle birlikte 2017'nin kasım ayına göre ölümlü kaza oranı yüzde 29, ölüm sayısı yüzde 28 azaldı. Aralık ayında bu rakam yüzde 40'a çıktı. Yani geçen aralıkta kaybettiğimiz her 10 kişiden 4'ünü bu aralık ayında kaybetmedik. Biz her yıl trafik kazalarında 7 bin 400 can veriyoruz. Biz yüzde 30 azalttığımızı düşünelim. Kaç kişi yapar biliyor musunuz? 3 binin üzerinde.

Bir karar vereceğiz ya 3 binin üzerinde insanın ölmesine göz yumup denetlemeleri azaltacağız veya denetlemelerimizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bana trafik polisi ceza kesmesin diye telkin edenler vatandaşımıza aman ne olursunuz trafik kurallarına uyalım diye telkinde bulunacak. Bu kadar açık ve net. Bunu milletim verecek. Milletim hangi kararı verirse boynumuz kıldan incedir."

Trafik cezalarına da değinen Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." değerlendirmesini yaptı.

- 6 bin 338 polis adayının mezuniyet heyecanı

Bugün polis meslek eğitim merkezlerinden toplam 6 bin 338 polis adayının mezun olduğuna dikkati çeken Soylu, mezunlardan, emekli olana kadar, vatandaşın düşündüğü gibi düşünmeye, dertlerini hissetmeye çalışmalarını istedi.

Bakan Soylu, 10 bin polis alımında müracaat işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve 10 bin 500 bekçiyi de şubat ayı sonu itibarıyla görevlerine başlatacaklarını kaydetti.

Emniyet Teşkilatına son 4 yılda 74 bin 677 polisin kazandırıldığını ifade eden Soylu, bu sayının aktif görevdeki polislerin yaklaşık üçte birine denk geldiğini bildirdi.

- Polislerden "Daima hazır" yanıtı

Soylu'nun "Dünyanın en büyük emanetini, en ağır yükünü omuzlamaya hazır mısınız?", "İyi polis olmaya hazır mısınız?", "Vatandaş 'imdat polis' dediği zaman koşmaya hazır mısınız?", "Ay yıldızlı bayrağımız nerede dalgalanıyorsa orada görev yapmaya, gerekirse uğrunda şehadete koşmaya hazır mısınız?" sorularını yönelttiği polisler, "Daima hazır" yanıtını verdi.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Soylu, mezun olan yeni polislerden görevlerini yaparken şehitleri unutmamalarını istedi.

Salondakilerin ve tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Soylu, artık bu coğrafyada yetimlerin olmaması ve fakirliğin sona ermesi temennisinde bulundu.

Konuşmasının ardından dereceye giren polislere diplomaları ile hediyelerini veren Soylu, tüm mezun polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Suçluya hakettiği muamele gösterilecek"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise mezuniyet coşkusu yaşayan polisleri tebrik ederek suçluya hak ettiği muameleyi yapmaları gerektiğini ifade etti.

Polislerden, görevleri sırasında kanunlardan asla ayrılmamalarını isteyen Şahin, polislere görevlerinde başarılar diledi.

- "Çağdaş polis eğitimini merkeze aldık"

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da göreve geldiklerinde ilk iş olarak Akademi'yi FETÖ unsurlarından temizlediklerini belirterek tüm eğitim sistemini yenileyerek çağdaş polis eğitimini merkeze aldıklarını söyledi.

Bu süreçte 10 bin 384 komiser yardımcısı, 74 bin 677 polis memuru olmak üzere 85 bin 61 polisi Emniyet Teşkilatı saflarına kattıklarını kaydeden Çolak, Emniyet'in yeni kadrolarla başarılı işler yaptığını anlattı.