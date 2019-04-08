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Seçim 2019 Sayfası

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı

Yolu kapatarak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücü, 5 bin onar lira para cezasına çarptırıldı.- Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulan iki sürücünün, ehliyetlerini geri alabilmeleri için psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçmesi gerekecek

08 Nisan 2019 Pazartesi 20:06
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de yolu kapatarak "drift" yaptığı ve trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle iki sürücüye 5 bin onar lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Sancaktepe'de asker uğurlaması adı altında yolu kapatıp otomobilleriyle tehlikeli hareketler yapan A.B. ve H.O.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesi gereği 5 bin onar lira para cezasına çarptırılan iki sürücünün ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Otomobilleri de 2 ay süreyle trafikten men edilen A.B. ve H.O.A'nın daha sonra Türk Ceza Kanunu'nun "Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sancaktepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği bildirildi.

Sürücülerin, iki ayın sonunda ehliyetlerini geri alabilmeleri için psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek, sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını belgelemesi gerekecek.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 20:06
  1. drift
  2. Sancaktepe
  3. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

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