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Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne gözaltı

30 Temmuz 2019 Salı 14:43
Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da motosikletle tek teker gittiği için trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kara yolunda motosikletle tek teker giderek trafikteki araçları tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 06 RNT 27 plakalı motosiklet sürücüsünün E.B. olduğunu tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan E.B'ye, "motosiklet kullananların devamlı iki elleri ile taşıtları sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları"ndan 235 lira, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak"tan 108 lira para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 6 ay el konulan E.B, hakkında adli işlem yapılması için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Harbiye Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:43
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