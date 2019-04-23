Trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye gözaltı İstanbul'da "drift" yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve ehliyetsiz oldukları öğrenilen 2 sürücüye, toplam 18 bin 92 lira para cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da "drift" yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, dün Üsküdar'da otomobilleriyle drift yapan ve trafikteki araçları tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, drift yapan 59 AAD 687 plakalı araç sürücüsü C.U. ve 81 DP 397 plakalı araç sürücüsü O.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet ettikleri ve sürücü belgesi olmadan araç kullandıkları gerekçesiyle toplam 18 bin 92 lira para cezası verildi. Gözaltına alınan C.U. ve O.K, Doğancılar Şehit Mustafa Tuncer Polis Merkezi'ne teslim edildi.



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