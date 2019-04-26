Trafiği düzenliyor, yayalara yardımcı oluyorlar

Aksaray’da trafik güvenliği kapsamında görev yapan trafik polisleri, yayalara da yardımcı olarak hem yaya hem de trafik güvenliğini sağlıyor.

Trafik polisleri, özellikle yaşlı vatandaşların caddeden karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olurken, sürücülere de yaya geçitlerinde durmaları gerektiği bilgisini veriyor. Trafik güvenlik önlemleri kapsamında Cuma Namazı öncesi Ulu Cami önünde görev alan trafik polisleri, namaz çıkışı trafik kontrolünün yanı sıra karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara da yardımcı oldu. Yaşlı bir vatandaşın karşıdan karşıya geçmek için beklediğini fark eden trafik polisleri, araç trafiğine müdahale edip yaşlı vatandaşın koluna girerek karşıdan karşıya geçirdi.