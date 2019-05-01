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Trafiğe kapanan yollar nedeniyle turistler otellerine yürümek zorunda kaldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim bölgesinde yolların kapanması nedeniyle turistler otellerine yürümek zorunda kaldı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:17
Trafiğe kapanan yollar nedeniyle turistler otellerine yürümek zorunda kaldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim bölgesinde yolların kapanması nedeniyle turistler otellerine yürümek zorunda kaldı. Yolların kapalı olmasını fırsat bilen taksicilerin ise müşteri seçmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve Meydana çıkan bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Dolapdere Caddesi’nden Taksim’e çıkan Yedikuyular Caddesi girişi de araç trafiğine kapatıldı ve sadece yaya geçişine izin verildi. Havalimanlarından kalacakları otellere gelen turistler yolların kapalı olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Otellerin yoğun olduğu Talimhane’ye gitmek isteyen turistler bavullarıyla yürümek zorunda kaldı.


Yolların kapalı olmasını fırsat bilen taksicilerin işe müşteri seçtikleri görüldü. Kısa mesafe gitmek isteyenleri geri çeviren taksicilerin uzun mesafe gidecek olan müşterileri alarak yollarına devam ettiği görüldü. Kapalı olan yollar nedeniyle Taksim’den Dolapdere’ye yürüyen bir vatandaş, ’’ Yollar kapalı. Valizimle buraya kadar yürümek zorunda kaldım. Taksiye binmek istiyorum, ancak taksiciler müşteri beğenmiyor. Avcılar’ı kısa mesafe olarak gördü. Arkamda taksi bekleyen yabancı turisti alıp gitti. Mağdur olduk yollarda’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:17
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