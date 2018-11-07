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Trafiğe çıkacak sürücülere uyarı! E-5'te kamyon devrildi

D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkii Edirne istikametinde seyreden bir kamyonun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, trafiğe çıkacak sürücülere uyarı yaparak, "Beylikdüzü ve Büyükçekmece için TEM Otoyolu'nu kullanın" dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:14
Trafiğe çıkacak sürücülere uyarı! E-5'te kamyon devrildi

İddiaya göre seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon önce başka bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan kurtardı

Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. 

Sürücülere uyarı: tem otoyolu'nu kullanın

Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, E-5’teki kaza ile ilgili önemli bir uyarı yaparak “Kaza sonrasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bölgeden geçen ağır vasıtalar trafiğe açık olan şeride sığmadıkları ve geçemedikleri için sağ şeritte beklemeye başladılar. Beylikdüzü ve Büyükçekmece için TEM otoyolunu kullanın” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:14
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Kaza
  4. E-5
  5. kamyon

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