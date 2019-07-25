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Trabzon’un ’Zerdava’sı jandarmanın yeni gözdesi

Trabzon’a özgü ırk olan, zeki ve cesur özellikleriyle ön plana çıkan ‘Zerdava’ köpeği jandarmanın yeni gözdesi oldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
Trabzon’un ’Zerdava’sı jandarmanın yeni gözdesi

Trabzon’a özgü ırk olan, zeki ve cesur özellikleriyle ön plana çıkan ‘Zerdava’ köpeği jandarmanın yeni gözdesi oldu.


Zerdeva cinsi köpeklerin yetiştiriciliğini yapan ve aynı zamanda Trabzon Zerdava Köpeği Derneği Başkanı olan Serdar Ergün, jandarmaya verdikleri köpekler arasında “Zerdava” cinsinin bulunduğunu belirterek bu köpeklerin özel eğitime tabi tutularak bomba, mayın, arama kurtarma, iz sürme vs. gibi branşlarda yetiştirildiğine dikkat çekti.



Irkın tescil çalışmaları yapılıyor


Zerdava ırkının tescil çalışmaları yapıldığını kaydeden Ergün, “Dernek olarak üç ırka yoğunlaşmış durumdayız. Bunlar arasında öncelikli olarak ‘Zerdava’ya yoğunlaşmış durumdayız. ‘Zerdava dışında Tonya finomuz ve Karadeniz çoban köpeğimiz dediğimiz yaylacı köpeklerimiz mevcut. Ancak şuan da kurtarma aşamasında olduğumuz ‘Zerdava’ ırkımız var. Bu ırkımızın tescil çalışmaları yapılıyor. Belli bir aşamaya kadar geldik. Bundan sonrasında artık herhangi bir yatırıma çok fazla gerek yok, sadece desteğe ihtiyacımız var. Gerek bürokratik gerekse vatandaşımızın, hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Amacımız bu ırkı Trabzon, Türkiye adına tescil ettirip yerli ırklarımızın arasına adapte edebilmektir “ dedi.


Jandarmaya verdikleri köpekler arasında Zerdavalar’ın bulunduğunu kaydeden Ergün, “Jandarmaya verdiğimiz köpekler arasında Zerdavalar da var. Bunlar orada özel eğitime tabi tutuluyor. Bomba, mayın, arama kurtarma, iz sürme vs. gibi branşlarda yetiştiriliyor. Tabi bizim amacımızda Zerdevamızı yerli ırk olarak yabancı ırkların yerine adapte edebilmek. Hedefimiz, örneğin Belçika çoban köpeği ve yahutAlman köpeği yerine ‘Zerdava’yı kullanabilmek. Bunun için 2015 yılında jandarmaya yatırım yaptık. Elimizden geldiğince yardım ettik. Geçen hafta Nevşehir’e bir yavru gönderdik. Kısa zamanda eğitimlerini tamamlayan Zerdavalar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yerlerine dağılacaktır. Vatana millete faydası olduğu müddetçe bizim için her zaman onurlandırıcı bir durum olacaktır” diye konuştu.



“Zerdava aslında bir bekçi köpeğidir”


Zerdavalar’ın aslında bekçi köpeği olduğunu kaydeden Ergün, “Zerdava, aslında bir bekçi köpeğidir. Biz de bekçilik özelliğinin üzerinde duruyoruz. Ancak üstün koku alma duyusu olması nedeniyle TSK değerlendirme gereği hissetti. Trabzon’da domuz ve sürek avcılığında kullanılıyor. Biz daha çok bekçilik üzerinde duruyoruz. Örneğin sürüye içerisine koyun çobanlık yapar, bir bahçeye koyun koruma köpeği görevini yapar. Her türlü durumlarda sahibini ve alanını koruyabilecek güce ve fiziğe sahiptir. Öncelikli olarak yerli bir ırk olması. Yerli ırk olmasından ötürü özellikle bunda ısrar ettik. Ardından dikkatlerini çekti ve teste tabi tuttular. Testten olumlu sonuçlar alındı. Seçilmesinde yerli ırk ön planda tutulsa da köpeğin karakteristik özelliklerinden agresif, inatçı ve üstün koku alma duyusu da göz ardı edilmemesi gereken bir husus. En önemlisi de daha önce eğitime almış bir köpek ırkı olmayışı. Şuan ise sadece üç tane gönderebildik. Hedefimiz ilerleyen dönemlerde bu sayıyı artırabilmek” ifadelerini kullandı.



Soyu 1200’lü yıllara dayanıyor


Öte yandan Zerdava köpeğinin soyu 1200-1300’lü yıllara dayanıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ’Zerdava’ için Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu harekete geçmiş, federasyon üyeleri Trabzon’a gelerek köpekleri kayıt altına almaya başlamıştı. Bu kapsamda Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) Irk Standartları Komitesi Üyesi ve FCI Tüm Irk Grupları Uluslararası Hakemi Petru Muntean da Romanya’dan Trabzon’a gelerek Zerdava ırkını incelemişti. Trabzon’a özgü bir ırk olan Zerdava için Trabzon’da 2013 yılında bir dernek kurularak köpeğin tescil ve kayıt çalışmaları başlatılmıştı. Trabzon’da 200 tane kayıt altında Zerdava bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
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