Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Gri listedeki terörist öldürüldü
8 vekilin dokunulmazlık dosyaları başkanlıkta
Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
Toroslar'da 3.1 milyon liralık taşınmaz satışı
Erdoğan ve Yıldırım’dan Mehmet Akif mesajı
Yunan bakanlığına 'Türk hacker' şoku!
Nazlı Ilıcak’a Erdoğan'a hakaretten 1 yıl 2 ay hapis
Bahçeli'den Esed rejimi açıklaması: Kayıp olur
Pekcan: En kısa zamanda uygulamaya alacağız
FETÖ’den bayanlar tuvaletine gizli kamera
Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı
Darbeci Sisi'nin 'şirin' gözükme çabası!
9 ilde ByLock operasyonu! 16 kişi gözaltında
Sınıra askeri sevkiyat
28 ilde okullar tatil edildi
Diyarbakır'da alçak uçuş paniğe neden oldu
Bahçeli'ye jest: AK Parti orada aday çıkarmayacak
Erdoğan imzayı attı! 26 ilde görev yapanlara ek tazminat
Panik sürüyor! Etek giyerek kaçacaklar
Rusya'da asgari ücret tutarı belli oldu!
Trabzon'un Maçka ilçesinde minibüsün dereye devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
26 Aralık 2018 Çarşamba 13:51
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:51
Trabzon
trafik kazası
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
Sağlık
Her elini kulağına atan keşke ezan okuyacak olsa! Kulak tıkanmış, ağrıyor olabilir
Yaşam
Boşa çalışmasın, sebzeyi, somonu, tavuğu da pişirsin
Okur Postası
Soros ve minik dernek ile vakıfları defolup gidiyor
Okur Postası
İzmir AK Parti teşkilatı körfezi seyrediyor!
Gündem
FETÖ’den bayanlar tuvaletine gizli kamera
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Evet, “Ergenekoncular ile FETÖ’cüler birlikte yargılansın!”
Ahmet Gülümseyen
Noel (Christmas) için futbolumuzu da bitirdik!..
Akif Bedir
Bak şu konuşana…
Ali Karahasanoğlu
İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!
Ayhan Demir
Kinim dinimdir diyenler
Hüseyin Öztürk
Yerel Kalkınmada Mülki İdarecilerin Rolü
Mehmet Koçak
Suriye denkleminde yeni dönem ve yeni roller
Mustafa Çelik
Hastalığımız asabiyet, ilacımız İslâmiyet
Sedat Yılmaz
Asgari ücret yüzde 21’lik enflasyonu yendi, ama!..
Vehbi Kara
Kahraman Savaş Gazisi Bediüzzaman Said Nursi
Yavuz Bahadıroğlu
Cumhurbaşkanı olmak istemem!
Son Eklenen Haberler
İşsizlik maaşı ne kadar 2019 en düşük..
Öğrenciler, kaldırımlara yazdıkları..
Sanık adliyeyi boyatıyor
Tiroid kanserinin 4 türü
Bakan Zümrüt Selçuk açıkladı: Müdahale..
"Cumhurbaşkanının yargıya emir..
Kazakistan, 2018’i bölgesel ve..
“
[email protected]
üs”teparlak fikirler Ülker..
Kılıçdaroğlu'ndan terör sevici birliğe..
"İsrail Suriye'de Hizbullah..
Asgari ücret zam sonrası işsizlik..
ANALİZ - Uzay Ajansı ve Türkiye’nin..
Gri listedeki terörist öldürüldü
Trabzon'da minibüs dereye yuvarlandı
2019 işsizlik maaşı ne kadar?
Başkan Toru, kadın medya çalışanları..
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir..
Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
Definecilerin açtığı çukurdan 1800..
Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
AGİ 2019 ne kadar olacak?
Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
Günün Karikatürü
Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
YORUM YAZ