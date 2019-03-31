Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Aydın kazandı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Aydın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Aydın bin 983, BBP adayı Atilhan Sancak bin 621, Saadet Partisi adayı Bayram Aydın 293 oy aldı.

- Aydın'ın öz geçmişi

Ali Aydın, 1967 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamlayan Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına Erzurum'da başlayan ve 28 yıl çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yapan Aydın evli ve üç çocuk babasıdır.