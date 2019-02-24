0553 313 94 23

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Dünyada, Orta Doğu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen, dünyayı buradan yönetmek isteyen bir irade, hala varlığını korumaktadır, ilk hedeflerinden birisi cennet vatanımız, güzel ülkemiz Türkiye'dir"

24 Şubat 2019 Pazar 10:20
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada, Orta Doğu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen, dünyayı buradan yönetmek isteyen bir irade, hala varlığını korumaktadır, ilk hedeflerinden birisi cennet vatanımız, güzel ülkemiz Türkiye'dir." dedi.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma törenine, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Bakan Soylu, Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- "Bizler güçlü olmak zorundayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, bir büyük hatırayı ve destanı yeniden hatırlamak, dersleri tekrar ezberlemek üzere alana gelen herkese teşekkür etti.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlayan Soylu, "Bu vesileyle bu başkaldırıya, bu itiraza emeği geçen isimsiz tüm kahramanlarımızı, ecdadımızı, dedelerimizi, ninelerimizi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu kararlılık mücadelesinin destanını yazan tüm büyüklerimizin her birini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ne Trabzon ne de bu güzel ülke, sadece havasından, suyundan dolayı bize vatan olmuş değildir. Burada yaşadıklarımız var. Bu toprağın üzerinde geçmişimiz, tarihimiz, acı tatlı hatıralarımız, yaşanmışlıklarımız, büyüklerimizin izleri olduğu için Trabzon bize vatandır." diye konuştu.

"Eğer biz hatıralarımızı kaybedersek, eğer büyüklerimizden aldığımız izleri kaybedersek, onların bize bıraktığı büyük ve kutlu manevi mirası kaybedersek, değerlerimize, inancımıza, irademize, özgürlüğümüze, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmazsak işte o zaman Trabzon yine manen de olsa işgal altında demektir." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"101 yıl önceki işgalcilerin, ilk iş olarak vilayet arşivini imha etmeleri elbette ki tesadüf değildir, bu milleti köklerinden koparmanın gayretidir. Yüz yıl önce yaşanan savaşlar, işgaller, bilesiniz ki bitmiş değildir. Bizim topraklarımızda olmasa bile, şu an dünyanın başka yerlerinde işgaller, katliamlar, vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam etmektedir. Öyleyse kimse 'bitti', 'artık bir daha olmaz' diyemez. Dünyada, Orta Doğu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen, dünyayı buradan yönetmek isteyen bir irade, hala varlığını korumaktadır, ilk hedeflerinden birisi cennet vatanımız, güzel ülkemiz Türkiye'dir. İlk fırsatta bunu gerçekleştirebilmek arzusuna sahiptir. Dün her ne yaşanmışsa, dün hangi işleri yarım kalmışsa, bugün veya yarın onu tamamlama azimlerinde herhangi bir eksiklik söz konusu değildir."

Her zaman güçlü olmak gerektiğinin altını çizen Soylu, "İstikrarımızı güçlü, üretimimizi, ekonomimizi ama en önemlisi birlik ve beraberliğimizi güçlü tutmak, yapılanlara, kazanımlara sahip çıkmak ve dostumuzu, düşmanımızı hep birlikte iyi tanımak zorundayız. Dünün mücadelesini iyi anlamak, gereken dersleri çıkarmak, sanki hemen yarın aynısını yaşayacakmış gibi hep birlikte hazırlıklı olmak zorundayız." dedi.

Öte yandan, Bakan Süleyman Soylu tören öncesinde aynı alandan, Uluslararası Trabzon 39. Yarı Maratonu, 10 Kilometre Koşusu, Halk Koşusu ve Yürüyüşü'nün startını verdi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:20
  1. İçişleri Bakanı Soylu
  2. Trabzon
  3. Trabzon'un kurtuluş yıl dönümü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merasim ve kutlamalarda lokum yerini çikolataya bıraktı
    1. Merasim ve kutlamalarda lokum yerini..
    2. Başkasının cevizini satmaya çalıştılar
    3. Euromoney'den İş Bankası Özel..
    4. Kelaynaklardan "rekor yavru" beklentisi
    5. Yangında bir ev kül oldu
    6. Kötülüklerden uzak büyüsünler diye..
    7. Kendi kitabını yanına isteyen Eren..
    8. Sultanbeyli’ye Bilim ve Teknoloji..
    9. İstanbul’da buzlanmaya karşı önlem
    10. Bakan Kurum’dan çevre dostu proje..
    11. "Karın etkisini rüzgar artırdı"
    12. Federasyon, Taha'nın partner sorununu..
    13. Ivanka Trump: “ABD Venezuela’nın cesur..
    14. Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok..
    15. Medicana obezite akademisi açıldı
    16. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Konut..
    17. Suriyeli ailenin evine silahlı baskın!
    18. Avni Yıldırım hakem "kurbanı"
    19. Milletimize hizmet borcumuz var
    20. Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için..
    21. Göztepe’nin acelesi yok
    22. Amasya merkezli kaçak içki..
    23. SMA hastası Davut yaşamak için..
    24. Ünlü tarihçinin cenazesi Türkiye'ye..
    25. CHP İl Başkanı Bilge’den yarım kalan..
    26. Lavrov: “Rusya, Türkiye ve İran’la..
    27. Endonezya'da "arabasız gün"..
    28. "Arbane", Diyarbakırlı kadınların..
    29. Yıldız Holding, "Senenin Yıldızları"nı..
    30. Sincan’da proje rüzgarı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi