0553 313 94 23

Trabzon’un Araklı ilçesindeki selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor.

21 Haziran 2019 Cuma 11:48
Trabzon’un Araklı ilçesindeki selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından afet bölgesinde çalışmalar sürüyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslancan ve beraberindeki teknik heyet ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz yapılan tüm çalışmaları yerinden takip ediyor. Afet bölgesindeki binaların güvenlik amaçlı boşaltılması sebebiyle binalarda oturan kişilerin kimlik bilgilerinin tespitinde güçlük çekilmesine rağmen teknik ekiplerce yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlandı.


Ön hasar tespit çalışmaları sonucu toplam 32 binanın afetten etkilendiği; bunların 9’unun yıkıldığı, 12’sinin ağır hasarlı ve 11’inin hafif hasarlı olduğu belirlenlendi.


Çamlıktepe mahallesinde çalışmalar tamamlanmış olmasına rağmen halen etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen hasarlara ait gerek Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne gerekse de doğrudan İl Müdürlüğüne gelen tüm ihbarlar anında değerlendirilmeye devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Best Of Kültür 2019” ödülleri sahiplerini buldu
    1. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    2. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    3. Mayınlı arazide korkutan yangın
    4. Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma..
    5. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    6. ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere..
    7. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    8. Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi..
    9. Siverek merkez içme suyu projesi devam..
    10. Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl..
    11. Bekçiler hastaya kan vermek için..
    12. Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    13. Gürcistan Devlet Başkanı: "Tiflis’teki..
    14. Hindistan'da yağışlar nedeniyle mahsur..
    15. Kocasinan’da Parklar Daha Güvenli Ve..
    16. ABD Federal Havacılık İdaresi, İran..
    17. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları devam..
    18. Galiçya Cephesi şehitleri Polonya'da..
    19. İlk adıma 100. Yılda modern vefa
    20. Başkan Şahin, çocukların isteğini..
    21. Elazığ’daki şiddetli yağış 2 kerpiç..
    22. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na..
    23. YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'da
    25. Kaymakam Oray Güven’den orman..
    26. Polisten uyuşturucu tacirlerine şafak..
    27. Döviz kurları
    28. Ünlü oyuncudan Ali Koç'a transfer..
    29. NBA'de genç yeteneklerin kulüpleri..
    30. "İşçi kardeşlerimiz, bayram..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!