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Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp

Trabzon’un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patladı.

18 Haziran 2019 Salı 15:44
Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp

Trabzon’un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patladı. Olay sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, yöre halkı kayıp sayısının daha fazla olduğunu iddia ediyor.


Olay bugün öğle saatlerinde Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu iddia edilirken, kayıp sayısının da artmasından endişe ediliyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:44
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