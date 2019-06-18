Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 1 ölü, 3 kayıp Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patladı.

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patladı. Olay sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıp vatandaşlardan Ali Abdullah’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay bugün öğle saatlerinde Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıpları arama çalışmaları sonrasında Ali Abdullah isimli vatandaşa ölü olarak ulaşıldı.

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