Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Recep Çebi kazandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Çebi kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Çebi 12 bin 728, Saadet Partisi adayı Ümit Çebi 5 bin 148, BBP adayı Hamit Baycan 3 bin 837 oy aldı. -Çebi'nin özgeçmişi- Recep Çebi, 1965 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. Öğrenim hayatına Araklı'da başlayarak Avrasya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde tamamladı. Recep Çebi evli ve üç çocuk babasıdır.

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