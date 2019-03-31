Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Recep Çebi kazandı.31 Mart 2019 Pazar 22:56
Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Çebi kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Çebi 12 bin 728, Saadet Partisi adayı Ümit Çebi 5 bin 148, BBP adayı Hamit Baycan 3 bin 837 oy aldı.
-Çebi'nin özgeçmişi-
Recep Çebi, 1965 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. Öğrenim hayatına Araklı'da başlayarak Avrasya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde tamamladı. Recep Çebi evli ve üç çocuk babasıdır.
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