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Trabzon'u sallayan ölüm! Öğretmen...

Trabzon'da kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Cevat Karadeniz'in öğretmen kızı Fadime Karadeniz Ergişi (28) de Samsun'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 09:00
Trabzon'u sallayan ölüm! Öğretmen...

Kaza, 16 Ağustos'ta Durağan ilçesi, Greenpark mevkisinde meydana geldi. Cevat Karadeniz yönetimindeki 59 PF 721 plakalı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cevat Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki eşi Hatice Karadeniz, çocukları Muhammed Enes Karadeniz, Ramazan Karadeniz ile Fadime Karadeniz Ergişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Kırıkkale Karakeçili Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Meslek Dersleri öğretmeni olarak görev yapan Fadime Karadeniz Ergişi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadime Karadeniz Ergişi, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müddahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ölüm haberini öğrenen herkes sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı...

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:00
  1. Kırıkkale
  2. Samsun
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