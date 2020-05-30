Trabzonspor'un transfer listesindeydi! Galatasaray'dan Cenk Özkaçar atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar uzun süredir listede bulunan Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar için yeniden devreye girdi.

Galatasaray'dan transfer atağı Cenk

Trabzonspor'un büyük oranda anlaşmaya vardığı genç savunmacı için bir kez daha düğmeye basan Aslan, önce İzmir ekibini ikna etmeye çalışacak. Fatih Terim'in büyük potansiyel olarak gördüğü Cenk için tüm imkanlar zorlanacak.

Cim Bom'un hedefi hem Trabzonspor'a transfer çalımı atmak hem de önümüzdeki sezonlarda gelmesi gündemde olan yabancı sınırı için savunmasını güvene almak. Marcao ve Luyindama'ya Avrupa'dan ilginin olması da Aslan'ın stoper transferine yoğunlaşmasını sağlıyor.