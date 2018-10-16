Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi Bugsaşspor oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı. Trabzonspor'un rakibi Bugsaşspor oldu.16 Ekim 2018 Salı 14:57
TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin yer alacağı kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor da mücadele edecek.
Kupanın 4. eleme turunda, 3. elemeden gelen 48 takım dahil olmak üzere toplam 56 ekip yer alacak.
İşte eşleşmeler;
Adana Demirspor - Dersim 62Spor
Ümraniyespor - Erzincanspor
Afjet Afyonspor - Fatih Karagümrük
Bugsaşspor - Trabzonspor
Kastamonuspor - Altay
Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor
Antalyaspor - Yomraspor
Ankaragücü - Erbaspor
Konyaspor - Kahramanmaraşspor
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