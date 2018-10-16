Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi Bugsaşspor oldu

TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin yer alacağı kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başladı.



Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor da mücadele edecek.

Kupanın 4. eleme turunda, 3. elemeden gelen 48 takım dahil olmak üzere toplam 56 ekip yer alacak.



İşte eşleşmeler;



Adana Demirspor - Dersim 62Spor

Ümraniyespor - Erzincanspor

Afjet Afyonspor - Fatih Karagümrük

Bugsaşspor - Trabzonspor

Kastamonuspor - Altay

Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor

Antalyaspor - Yomraspor

Ankaragücü - Erbaspor

Konyaspor - Kahramanmaraşspor