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Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi Bugsaşspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı. Trabzonspor'un rakibi Bugsaşspor oldu.

16 Ekim 2018 Salı 14:57
Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi Bugsaşspor oldu

TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin yer alacağı kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda  Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor da mücadele edecek.

Kupanın 4. eleme turunda, 3. elemeden gelen 48 takım dahil olmak üzere toplam 56 ekip yer alacak.

İşte eşleşmeler;

Adana Demirspor - Dersim 62Spor 
Ümraniyespor - Erzincanspor
Afjet Afyonspor - Fatih Karagümrük
Bugsaşspor - Trabzonspor
Kastamonuspor - Altay
Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor
Antalyaspor - Yomraspor
Ankaragücü - Erbaspor
Konyaspor - Kahramanmaraşspor

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:57
  1. Sivas
  2. Kahramanmaraş
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Kastamonu
  7. Erzincan
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Afyon
  12. Adana
  13. Trabzonspor

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