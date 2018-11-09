Trabzonspor'un Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Yeni Malatya Stadyumu'ndaki saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı son iki maçından Galatasaray'ı sahasında 2-0, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanında ise 1-0 kazanarak 12. haftaya moralli gelen Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor'u da yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Ligde oynadığı son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu seriyi Malatya'da sonlandırmak istiyor. Ünal Karaman'ın öğrencileri 3 hafta sonra kazanarak haftayı kayıpsız kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş karşılaşmada görev yapamayacak isimlerken, Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Seth Sincere, orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile daha önce ameliyat olan ve tedavisi süren forvet Ömer Şişmanoğlu'nun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Ahmed, Murat Yıldırım, Guilherme, Adem Büyük, Aleksic, Boutaib



Trabzonspor:Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Onazi, Nwakaeme, Rodallega.