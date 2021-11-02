Trabzonspor'un gençleri de coştu
Süper Lig'in namağlup lideri olan Trabzonspor'un genç takımı da abilerinin izinde.
Süper Lig'in namağlup lideri olan Trabzonspor'un genç takımı da abilerinin izinde.
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Danimarka'nın Midtjylland takımına 5-2 mağlup oldu.
Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımın gollerini Emir Uzun kaydetti. Konuk takımın golleri Hansen (3), Fischer ve Djuric'ten geldi.
Bu arada karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da tribünden izledi.