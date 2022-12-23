Trabzonspor'un Fenerbahçe 11'i belli oldu

40 günlük aradan sonra perdeyi Samsunspor maçıyla açan Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası’nda rakibini net bir skorla devirip, son 16 turuna yükseldi.

Avcı, en güçlü kadrosunu kullanacak

Teknik direktör Abdullah Avcı, yarınki Fenerbahçe karşılaşmasını düşünerek kadroda rotasyona giderken, Visca ve Siopis gibi yıldızlarını dinlendirdi. Vitor Hugo, Hamsik ve Maxi Gomez ise ikinci yarıda sonradan oyuna girdi. Fırtına’nın hocası, kritik derbide elindeki en güçlü oyuncu kadrosunu sahaya sürecek.

İşte dev maçta beklenen kadro

Trezeguet solda, Visca sağ kanatta oynayacak. Forvet arkasında Bakasetas’ın görev alması, arkasında ise Hamsik-Siopis ikilisinin oynaması bekleniyor. İleri uçta Umut Bozok formaya bir adım yakın olsa da, Gomez de hocasından görev bekliyor.

Gbamin mi, Bartra mı?

Defans kurgusunda ise tek mevki belirsiz. Eren Elmalı, Larsen ve Vitor Hugo’nun yeri garanti gözükürken, stoperdeki diğer formaya iki aday var: Gbamin ve Bartra. Avcı, bugünkü antrenmanda 11’le ilgili kesin kararını verecek. Trabzonspor’un, derbide en önemli kozu ise taraftarı olacak. Kupada 13 bin 800 kişi tribünde yer alırken, yarın akşam 40 bin taraftar Fırtına’yı destekleyecek.

Naci Ünüvar: Daha iyisini yapmalıyız

2 golle Samsunspor maçına damga vuran Naci Ünüvar, forma yarışında da ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. 19 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe’yi yenip lige de iyi başlamak istediklerini söyledi. Gurbetçi oyuncu, “İlk kez 11’de oynadım ve ilk gollerimi attım. Elbette çok mutluyum. Ancak daha iyisini yapmak için çok çalışacağım. Antalya kampı hepimiz adına verimli geçti. Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Samsunspor karşısında yaptıklarımızın daha iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Taraftarımızın gücüyle derbiye avantajlı çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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