Trabzonspor'un da transfer listesindeydi! Beşiktaş'tan Guelor Kanga atağı
Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Gabonlu yıldız Guelor Kanga için kolları sıvadı.
Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.
Kanga hamlesi
Beşiktaş, Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Gabonlu Guelor Kanga için kolları sıvadı. Siyah beyazlı ekibin Sparta Prag'da sözleşmesi sona erecek olan Kanga için masaya oturacağı iddia eidldi.