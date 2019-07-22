Trabzonspor'un Emmanuel Adebayor'a yaptığı teklifi ortaya çıktı Karadeniz ekibi Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den ayrılan yıldız oyuncu Adebayor'a 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

Golcü transferi için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor gündemine Togolu yıldızEmmanuel Adebayor'u aldı. Trabzonspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Adebayor için temaslara başladı. Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor, Adebayor'a seneliği 2,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. 34 yaşındaki forvet Bordo-Mavililerin teklifini yeşil ışık yaktı.

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