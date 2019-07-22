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Trabzonspor'un Emmanuel Adebayor'a yaptığı teklifi ortaya çıktı

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den ayrılan yıldız oyuncu Adebayor'a 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:27
Trabzonspor'un Emmanuel Adebayor'a yaptığı teklifi ortaya çıktı

Golcü transferi için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor gündemine Togolu yıldızEmmanuel Adebayor'u aldı.

Trabzonspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Adebayor için temaslara başladı.

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor, Adebayor'a seneliği 2,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

34 yaşındaki forvet Bordo-Mavililerin teklifini yeşil ışık yaktı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:27
  1. Trabzonspor
  2. Medipol Başakşehir

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