Trabzonspor'un Emmanuel Adebayor'a yaptığı teklifi ortaya çıktı
Karadeniz ekibi Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den ayrılan yıldız oyuncu Adebayor'a 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:27
Golcü transferi için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor gündemine Togolu yıldızEmmanuel Adebayor'u aldı.
Trabzonspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Adebayor için temaslara başladı.
Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor, Adebayor'a seneliği 2,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.
34 yaşındaki forvet Bordo-Mavililerin teklifini yeşil ışık yaktı.
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