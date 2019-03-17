Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teşekkür etti. Bordo-mavili kulübün, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, "Dadaşlar diyarı Erzurum'a keyifli bir deplasman yolculuğu. Deplasmanı dost kılan sevgili Erzurum halkına ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teşekkürlerimizle." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, mesaj içerisinde bordo-mavili kafilenin Erzurum deplasmanına yaptığı yolculuğu anlatan bir klip yayımlandı. Klipte, takımın otobüsle gerçekleştirdiği yolculuk sırasında taraftarlarla buluşmasının yanı sıra Erzurum'un tarihi ve turistik alanları gösterildi.



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