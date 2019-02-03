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Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Bordo-mavili kulüp vefat eden eski futbolcusu Turgut Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı

03 Şubat 2019 Pazar 22:50
Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski futbolcusu Turgut Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, rahatsızlığı nedeniyle İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında bulunan eski futbolcu Uçar'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu üyemiz merhum Ziyad Nemli'nin damadı olan Uçar, 1988-1993 yılları arasında kulübümüzün formasını giymişti. Turgut Uçar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleşince paylaşılacaktır."

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 22:50
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Turgut Uçar

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