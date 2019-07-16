Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak günü iki antrenmanla tamamladı. Sabah antrenmanında kuvvet çalışması gerçekleştiren oyuncular, akşam ise maç yaptı. Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon öncesi Trabzon'daki kamp çalışmalarını tamamlayacak.

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