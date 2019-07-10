Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile Obi Mikel'in yanı sıra, izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı.

Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi'nin yanı sıra Majid Hosseini ile Mert Kurt ise salonda çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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