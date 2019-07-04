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Trabzonspor'da transfer

- Bordo-mavili kulüp, altyapıdan kadroya katılan Muhammet Akpınar ile sözleşme imzaladı

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:44
Trabzonspor'da transfer


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, altyapıdan kadroya dahil edilen Muhammet Akpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcu ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu ve yatırım-projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş'ın da hazır bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Hayırlıoğlu, Muhammet Akpınar'dan beklentilerin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Hayırlıoğlu, hem kulüp hem de Muhammet'in geleceği için çok önemli bir imza attıklarını aktararak, "Muhammet'in önünde uzun ve zorlu bir yolculuk var. Kendisinden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda herkesin konuştuğu bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

Zafer Göktaş da Muhammet Akpınar'ı tebrik ederek, oyuncuya futbol hayatında başarılar diledi.

Trabzonspor'a layık olacağını vurgulayan Muhammet Akpınar ise şunları kaydetti:

"Altyapısında yetiştiğim ve bugün profesyonel olduğum Trabzonspor'a minnettarım. Henüz yolun başındayım ama çok çalışıp kulübüme, camiama ve taraftarımıza layık olmaya çalışacağım. Hepimiz için hayırlı olsun."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:44
  1. Futbol
  2. Muhammet Akpınar
  3. SÜPERLİG
  4. Trabzonspor
  5. transfer

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