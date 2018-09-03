Trabzonspor'da Sosa uçuşa geçti

Trabzonspor'a geçen sezonun başında İtalya Serie A ekibi Milan'dan transfer edilen Jose Sosa, Bordo-Mavililer'de görev yaptığı ilk dönemde beklentilerin altında kalmıştı.

Hem 5 milyon Euro'luk maaşı, hem de Fırtına'da 27 mücadelede görev yapıp sadece 2 asist yapması sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Arjantinli yıldız, bu sezona da tutuk başlasa da önceki akşam Galatasaray karşısında farkını ortaya koydu. 4-0'lık farklı galibiyete 1 asistlik katkı sağlayan Sosa, 90 dakika sahada kalıp takımının hücum hattını başarılı bir şekilde yönlendirdi.

MAÇA DAMGA VURDU

115 kez topla buluşup 96 kez meşin yuvarlağı takım arkadaşlarıyla buluşturan yıldız isim, yüzde 83.4'lük pas isabeti tutturdu ve bu alanda sahanın en başarılı ismi oldu.

Deneyimli isim, Galatasaray karşısındaki görüntüsüyle başta teknik direktör Ünal Karaman olmak üzere tüm Bordo-Mavililer'e güven verdi.