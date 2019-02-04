Trabzonspor'da sakatlık depremi! Galatasaray maçında yok
Süper Lig'de Trabzonspor'un hafta sonu evinde başkent temsilcisi Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta sakatlanan kaleci Uğurcan'dan kötü haber geldi. Genç file bekçisinin, kritik Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.04 Şubat 2019 Pazartesi 14:19
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü 1-0 yenmişti. Bu karşılaşmada sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi.
Skorer'in edindiği bilgiye göre sol arka uyluk adalesinde yırtıklar oluşan genç kalecinin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Uğurcan Çakır'un yerine Arda Akbulut oynayacak
Trabzonspor'da Uğurcan'ın sakatlığı sonrası kaleyi kimin devralacağı da netleşti. Ligin bu bölümünde 2001 doğumlu Arda Akbulut forma giyecek.
2 sezondur A takımla idmanlara çıkan Arda, sadece bir Türkiye Kupası maçında süre almıştı.
Hafta sonu Galatasaray maçı var
Bordo mavili ekip hafta içi Ümraniyespor'la kupada karşı karşıya gelecek. Hafta sonu ise Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la mücadele edecekler.
Trabzonspor'dan açıklama gelmişti:
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, Ankaragücü maçında sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan Çakır'la ilgili olaraksa, oyuncunun Pazartesi günü çekilecek MR’ı sonrası sakatlığıyla ilgili teşhis konulacağını söyledi.
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