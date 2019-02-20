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Trabzonspor'da sakat futbolcuların sağlık durumu

Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin 3 ile 4 hafta içinde yürüme egzersizlerine başlamasının planlandığı belirtildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:05
Trabzonspor'da sakat futbolcuların sağlık durumu


TRABZON (AA) - Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, aşil bölgesinden geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci devam eden Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin 3 ile 4 hafta içinde yürüme egzersizlerine başlamasının planlandığını belirtti.

Sol ayak tarak kemiğindeki kırığın kaynamaya başladığı gözlenen Joao Pereira'nın da rehabilitasyon sürecinin devam ettiği, gelecek hafta itibarıyla yürüme egzersizlerine başlamasının planlandığı kaydeden Güven, 2 haftadır sağ ayak topuk bölgesindeki ağrılarıyla maçlara çıkan Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayenesinde ağrılarının azaldığının tespit edildiği, futbolcunun koruma amaçlı salon çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Yaşar Kibar Güven, Vahid Amiri ve Luis Ibanez'in durumuna ilişkin olarak ise "Alanyaspor maçından sonra sağ kalçasında ağrı şikayeti olan Amiri’nin yapılan fiziki muayene ve MR sonrası sağ kalça rotator kasında kas yaralanması tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Sağ kalf bölgesinde ağrı şikayeti olan Ibanez’in yapılan tetkikleri sonrası M. Soleus kasında minimal ödem tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Güven, kaleci Uğurcan Çakır ve Filip Novak ile ilgili ise olumlu haberler vererek, şunları kaydetti:

"Sol hamstring (arka uyluk) kasında yaşadığı kas yaralanması sonrası tedavi süreci tamamlanan Uğurcan kontrollü olarak takımla çalışmalara başlamıştır. Sol ayak birinci parmağındaki sakatlığı sonrası tedavisi tamamlanan oyuncumuz Novak'ın sakatlığa bağlı şikayetleri sonlanmıştır. Dün yapılan antrenmanda sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası antrenmanı yarıda bırakan oyuncumuzun gerekli tedavileri yapılmış olup, takımla çalışmalara başlamıştır."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:05
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