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Trabzonspor'da Hosseini ve Onazi'nin sağlık durumları

- Kulüp sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven:"Dün akşam İran'da başarılı bir operasyon geçiren Hosseini'nin önümüzdeki hafta koşulara başlaması öngörülmektedir"- "Onazi'ye yoğun bir şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmakta"

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:17
Trabzonspor'da Hosseini ve Onazi'nin sağlık durumları


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, İran Milli Takımı'nda omzundan sakatlanan Majid Hosseini'nin ameliyat edildiğini, sakatlığı bulunan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin ise Trabzon'a erken gelerek çalışmalara başladığını duyurdu.

Güven, bordo-mavili futbolcular Majid Hosseini ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Majid Hosseini'nin ülkesi İran'ın 6 Haziran'da Suriye ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığını belirten Güven, "Sakatlık sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ omuz bölgesinde akromiyoklavikular (AC) eklem yaralanması tespit edildi. Dün akşam İran'da başarılı bir operasyon geçiren Hosseini'nin önümüzdeki hafta koşulara başlaması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.


- Onazi, Trabzon'da çalışıyor


Yaşar Kibar Güven, geride kalan sezonun 17. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlandıktan sonra ameliyat edilen Ogenyi Onazi'nin Trabzon'a gelerek çalışmalara başladığını kaydetti.

Nijeryalı oyuncunun tedavisinin Trabzon'da sürdüğünü dile getiren Güven, "Kendisine yoğun bir şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmakta. Hem salon hem de havuz çalışmaları yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:17
  1. Majid Hosseini
  2. Ogenyi Onazi
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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