Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, sprint çalışmaları ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı. Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, salı günü yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.





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