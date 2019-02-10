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Trabzonspor'da Galatasaray maçının yönetimine tepkiler sürüyor

- Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu: "Bu akşam bize futbol karşılaşması adı altında 'dayatılan' tiyatro oyununun başrolünde, sahadaki her iki takıma eşit mesafede durarak bitaraf bir yönetim sergileme iradesinden yoksun olan hakem Ümit Öztürk bulunmaktadır. Senaryoyu yazan ise Türk futbolunu adalet ve hakkaniyetten mahrum bırakarak köşe taşlarını tutanlardır"- "Trabzonspor daha önce pek çok maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da bir değil, iki değil, sonucu doğrudan etkileyecek onlarca yanlış kararla karşı karşıya kalmıştır"- "Adalet ve hukuku inkar edenler, bir maçı yönetirken bitaraf kalma iradesini sergileyemeyenler, ülke futbolundan er ya da geç bertaraf edilecektir. O gün elbet gelecektir"

10 Şubat 2019 Pazar 23:34
Trabzonspor'da Galatasaray maçının yönetimine tepkiler sürüyor


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Bu akşam bize futbol karşılaşması adı altında 'dayatılan' tiyatro oyununun başrolünde, sahadaki her iki takıma eşit mesafede durarak bitaraf bir yönetim sergileme iradesinden yoksun olan hakem Ümit Öztürk bulunmaktadır. Senaryoyu yazan ise Türk futbolunu adalet ve hakkaniyetten mahrum bırakarak köşe taşlarını tutanlardır." ifadesini kullandı.

Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada, hakem Ümit Öztürk'ün varlığıyla sahada bir kez daha zuhur eden tehlikenin Türk futbolunda 'hukukun inkarı'ndan başka bir şey olmadığını savundu.

"Lakin sahanın tek hakimi olması gereken hakem Ümit Öztürk, aslında dev bir kadronun, ortak bir zihniyetin temsilcisidir." diyen Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Bu akşam bize futbol karşılaşması adı altında 'dayatılan' tiyatro oyununun başrolünde, sahadaki her iki takıma eşit mesafede durarak bitaraf bir yönetim sergileme iradesinden yoksun olan hakem Ümit Öztürk bulunmaktadır. Senaryoyu yazan ise Türk futbolunu adalet ve hakkaniyetten mahrum bırakarak köşe taşlarını tutanlardır. Galatasaray'ın penaltı kararında VAR'a gitmeyen hakem Öztürk, Trabzonspor'un penaltısını iptal etmek için VAR'a giderek Türk futbolundaki çifte standartçılığın en bariz örneklerinden birini sergilemiştir. Benzer şekilde, rakip bir başka oyuncunun hakeme yönelttiği küfre kayıtsız kalınması, sahadaki tarafgir zihniyetin bir başka temsilidir. Trabzonspor daha önce pek çok maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da bir değil, iki değil, sonucu doğrudan etkileyecek onlarca yanlış kararla karşı karşıya kalmıştır."

Sağıroğlu, tepkisini sürdürerek, "Şampiyonluk yarışının ortaklarından iki takımın maçını yönetirken bitaraf olmak, ödüllendirilmesi gereken değil; futbolun bekası için zaten sergilenmesi gereken bir tavırdır. Adalet ve hukuku inkar edenler, bir maçı yönetirken bitaraf kalma iradesini sergileyemeyenler, ülke futbolundan er ya da geç bertaraf edilecektir. O gün elbet gelecektir." ifadesine yer verdi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 23:34
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Ömer Sağıroğlu
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Trabzonspor

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