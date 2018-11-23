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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Antrenmanda boynunun üzerine düşen Onazi, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı

23 Kasım 2018 Cuma 18:32
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

Antrenman sırasında futbolculardan Ogenyi Onazi, hava topu mücadelesinde Murat Cem Akpınar ile çarpışması sonucu boynunun üzerine düştü. Boynundan sakatlanan Onazi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan Onazi'nin boynunda hafif hassasiyet olduğu, genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan antrenmanı ziyaret eden beden eğitimi öğretmenleri de teknik direktör Ünal Karaman'a çiçek verip, Fenerbahçe maçında başarı diledi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:32
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