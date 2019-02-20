0553 313 94 23

Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor

- Bordo-mavili futbolcu, bu sezon yedek olarak forma giydiği 12 maçta 207 dakikaya 3 gol sığdırırken, ilk 11'de 5 maçta 450 dakikada sadece 1 gol kaydetti

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Leeds United Kulübü'nden satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Gana asıllı İtalyan futbolcusu Caleb Ekuban, sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda daha golcü performans gösterdi.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon yedek olarak forma giydiği 12 maçta 207 dakikaya 3 gol sığdırırken, ilk 11'de oynadığı 5 maçta 450 dakikada sadece 1 gol kaydetti.

Ekuban, ligin 4. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmada son 4, ligin 14. haftasında Kayserispor'u deplasmanda yendiği karşılaşmada son 16 dakika, 15. haftada Medical Park'ta Atiker Konyaspor karşısında 3-0 kazandığı karşılaşmada son 21 dakika mücadele ederek birer kez rakip fileleri havalandırdı.


- Yedek maçlarda 9 puanlık katkı


Trabzonspor, Ekuban'ın yedek olarak sahada mücadele ettiği ve gol attığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarından 9 puan elde etti. Gana asıllı İtalyan oyuncu, 41 dakikada 3 gol atmayı başararak takımına önemli katkı sağladı.


- İlk 11'de tek gol


Teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne giren ve Rodallega ile çift forvet oynamaya başlayan Ekuban, ligin son 5 haftasında doksanar dakika olmak üzere toplam 450 dakika oyunda kaldı.

Ekuban, bu dönemde sadece bordo-mavili takımın sahasında 4-2 kaybettiği Medipol Başakşehir maçında 1 gol atarken diğer 4 karşılaşmayı boş geçirdi.

Caleb Ekuban'ın 90 dakika oynadığı maçta attığı gol, bordo-mavililere puan katkısı sağlayamadı.


- Kendi kalesine gol attı


Ekuban, ligde 90 dakika forma giydiği maçların birinde de kendi kalesine gol attı.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 48. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor ağlarıyla buluştu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
  1. Futbol
  2. Spor Toto SüperLig
  3. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında kayıp
    1. Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında..
    2. Rekabet Kurulu kararları
    3. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    4. Binali Yıldırım'a sis engeli!
    5. Halk otobüsünde iğrenç olay! Kadın..
    6. İTO, KOBİ'lere "ihracat koçu" tayin..
    7. Ölümlü trafik kazası şüphelisine 15..
    8. Honda, Türkiye’de devam edecek
    9. FETÖ'nün 'Kozmik Bacı'sı böyle yakalandı
    10. Kısa vadeli dış borç 2018'de 116,2..
    11. "ABD, DEAŞ tehdidi gerekçesiyle..
    12. THY, Alman KOBİ’lerini dünya pazarına..
    13. Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor
    14. CHP hangi illerde belediye başkan..
    15. Diyarbakır'da patlayıcı yapımında..
    16. Türk mucidin ürettiği pille ısınan..
    17. En uzun süre sahnelenen Türk balesi:..
    18. DSP'den çok sert açıklama: "CHP..
    19. Yürek burkan olay! Ormanda ölü..
    20. Üzerinden araba geçen halıların değeri..
    21. Savaşın ve yokluğun çocuklarına..
    22. Savaşın ve yokluğun çocuklarına..
    23. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    24. Beden eğitimi dersinde kızakla kaydılar
    25. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde..
    26. TCMB'den repo ihalesi
    27. Kısa vadeli dış borç stoku 2018’de..
    28. PKK varlığını uyuşturucu satışından..
    29. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1..
    30. TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI -..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı