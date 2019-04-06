Trabzonspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları06 Nisan 2019 Cumartesi 13:21
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 4-1 yenen Trabzonspor, Bursaspor ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğerleri ise telafi çalışması gerçekleştirdi.
Futbolculardan Caleb Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi ve Jose Sosa ise takımdan ayrı salonda çalıştı.
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