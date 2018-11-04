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Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi! Taraftarlara tepki gösterdi

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı. Maçın 72. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, taraftarlara tepki gösterdi.

04 Kasım 2018 Pazar 20:53
Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi! Taraftarlara tepki gösterdi

Trabzonspor'da oyundan alınan Burak Yılmaz, taraftarlara el kol hareketleriyle büyük bir tepki gösterdi.

Trabzonspor'un Bursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.

72. dakikada Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu anda Burak Yılmaz kenara alınırken, yerine Ekuban oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.

Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 20:53
  1. Karaman
  2. Bursa
  3. Burak Yılmaz
  4. Trabzonsporlu taraftarlar

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