Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah ve akşam olmak üzere çift idman yaptı. Oyuncular, idmanlarda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Futbolculardan Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı olarak özel çalışırken, ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir maçında sakatlanan futbolcu Joao Pereira da takımla koşu çalışmalarına devam etti.

Öte yandan İstanbul'daki tedavisi tamamlanan ve bugün Trabzon'a dönen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de antrenmana gelerek, takım arkadaşlarına saha kenarından destek verdi. Tedavisi artık Trabzon'da devam edecek olan Onazi, Karaman ile de bir süre sohbet etti.

Yarını izinli geçirecek Trabzonsporlu futbolcular, 26 Mart Salı günü yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.