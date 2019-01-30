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Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:21
Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, bordo-mavililer düz koşu ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı idman yaptı.

İzinli olan Kamil Ahmet ve Zargo Toure ile İran Milli Takımı'nda bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin katılmadığı antrenmanda, Jose Sosa ise salonda çalıştı.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:21
  1. antrenman
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